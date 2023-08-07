Киев, 8 августа, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Ряд стран не поддержали «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского на консультациях в Саудовской Аравии, заявил глава офиса главы украинского государства Андрей Ермак.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

«Если бы все страны уже сейчас сказали: «Да, мы со всем согласны», то мы бы до конца месяца уж принимали «саммит мира». Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», — сказал Ермак.

Переговоры по Украине в Джидде проходили с 6 по 7 августа. На них присутствовали представители около трёх десятков стран. Участники переговоров в очередной раз напомнили о необходимости поиска пути мирного урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 7 августа, глава пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер назвал переговоры по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) продуктивными. Он добавил, что были озвучены представления украинской стороны о мире, который позволит стране сохранить независимость и территориальную целостность.