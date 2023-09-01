Москва, 1 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме после вводившихся 1 сентября ограничений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Известия/Павел Бедняков

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали с 5:37 мск. В 6:57 были разрешены вылеты, а в 7:28 — сняты все ограничения на полёты.

Ограничения вводились по независящим от аэропорта причинам. В целях обеспечения безопасности часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 сентября ограничения на полёты вводились также в аэропорту Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны и отменены десятки авиарейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении очередной попытки пролёта БПЛА к столице. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны проинформировало об успешном пресечении попыток атак с использованием украинских дронов в трёх регионах: Московской, Курской и Псковской областях.

31 августа в Росавиации информировали об ограничении полётов во Внуково, Домодедово и Жуковском в целях обеспечения безопасности. Часть самолётов были направлены на запасные аэродромы в Шереметьево, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.