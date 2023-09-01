Москва, 1 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве, сообщил 1 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин поблагодарил военных за неиспорченный праздник — День знаний.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сервиса «Яндекс. Расписание», 1 сентября более 20 авиарейсов было задержано и более 20 отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в графике вылетов и прибытий авиарейсов не было. Причины задержек и отмен авиарейсов не уточняются.

31 августа мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к столице России. Информацию подтвердили в Минобороны РФ с уточнением, что БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО над территорией Воскресенского района Московской области.