Москва, 1 сентября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Минимум 61 авиарейс задержали, ещё 23 отменили утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют опубликованные данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

По состоянию на 07:28 мск в Домодедово было задержано 32 рейса, 14 отменены, во Внуково — 21 и шесть соответственно, восемь рейсов задержали и ещё три отменили в Шереметьево.

В воздушном пространстве над южной частью Москвы, согласно ресурсу Flightradar24, на данный момент нет ни одного самолёта.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении очередной попытки пролёта БПЛА к столице. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее 1 сентября в московских аэропортах задержали и отменили более 20 авиарейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в графике вылетов и прибытий воздушных судов не было.