Москва, 1 сентября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Попытки атак украинских дронов успешно пресечены российскими войсками в Московской, Курской и Псковской областях. Об этом в ночь на 1 сентября сообщили местные власти и Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в ночь на 1 сентября в небе над Псковом наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили неопознанный объект. Были предприняты меры по его нейтрализации.

В Курской области два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать рано утром атомоград Курчатов. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил об успешной ликвидации дронов. В результате атаки получили повреждения жилой дом и административное здание, размер ущерба оценивается.

Рано утром мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о перехвате и ликвидации силами ПВО украинского БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 61 авиарейс, ещё 23 рейса отменено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство осуждает новые террористические акты киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Атаки не останутся без ответа.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби указал, что власти США не поощряют удары ВСУ по территории России и не содействуют этим ударам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные эксперты выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Украины,