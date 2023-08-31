Москва, 31 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве более 40 самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили 31 августа в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.

Пассажиры будут доставлены в аэропорты назначения в ближайшее время, уточнили в Росавиации.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области.

Авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром 31 августа из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три рейса в Самару, Казань и Санкт-Петербург.