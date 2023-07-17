Москва, 17 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления так называемой зерновой сделки, сообщила 17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что так называемая зерновая сделка прекратила своё действие. Ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено, напомнил Песков.

Договорённость, частью которой была зерновая сделка, была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года сроком на полгода и позднее продлевалась. При этом в Кремле и МИД России отмечали, что данные России обещания не исполняются, а потому сделка может прекратить своё действие.

Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в сделке с 17 июля из-за невыполнения её участниками условий Москвы. Россия вернётся к сделке, когда обещания будут исполнены, добавил глава государства.

Зерновая сделка продлена не будет, поскольку западные страны, считая, что Украина может победить Россию на поле боя, приняли решение не выполнять данные Москве в рамках сделки обещания, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец.