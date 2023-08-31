Москва, 31 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Запрет на поставки в страны G7 топлива, произведённого из российской нефти, технологически невозможен и экономически абсолютно нецелесообразен, считает Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ. Об этом он заявил 31 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее экономический советник президента Украины Олег Устенко призвал ЕС и «Большую семёрку» ввести запрет на импорт любых нефтепродуктов, для изготовления которых использовалось российское сырьё.

Понкратов заметил, что на предыдущих этапах обсуждения и введения эмбарго на поставки российских нефти, газа и продуктов их переработки в странах ЕС не было единства в отношении системы мер, ограничений и исключений в данных санкционных механизмах. Сейчас отдельные страны стали ещё менее склонны жертвовать своими экономическими интересами и комфортом своих граждан.

Понкратов объяснил, что технически практически невозможно отследить, из сырья какого региона добычи произведён тот или иной продукт нефтепереработки и нефтехимии.

«Заводу важно на входе иметь нефть с определёнными параметрами по вязкости, содержанию ароматических и непредельных углеводородов и примесям. Чтобы гарантировать, что та или иная страна не приобрела топливо, произведённое из российской нефти, необходимо на всех этапах технологического процесса обеспечить раздельное хранение каждой партии каждого вида нефтепродукта, включая промежуточные переделы, и в определённые периоды времени перерабатывать только российскую нефть. Очевидно, что это технологически невозможно и экономически абсолютно нецелесообразно», — сказал Понкратов.

Поэтому призывы Украины экономист рассматривает лишь как способ накалить риторику в отношении российских нефтегазовых доходов.

Понкратов также пояснил, что нынешняя конфигурация санкционных мер устраивает большинство участников. Развитые страны получают необходимое сырьё по средней цене за последние 10 лет, а удлинившиеся цепочки посредников из новых для нефтетрейдерства стран на этом неплохо зарабатывают.

«Конструкция довольно громоздкая и зыбкая, но стабильно работающая, а новая конфигурация может оказаться нежизнеспособной и приведёт к новому витку краха энергоёмких отраслей промышленности европейских стран», — сказал Понкратов.

Он также напомнил, что до 2022 года Россия обеспечивала до 35-42% импорта нефтепродуктов в страны ЕС — в годовом исчислении это составляло 42-49 млн тонн. Но увлекшись выпуском высокооктановых бензинов и смазочных материалов, европейские энергетические компании перестроили свои нефтеперерабатывающие мощности, и теперь Европа нуждается в поставках дизельного топлива для балансировки своих топливных потребностей. Дефицит этого вида нефтепродуктов на рынке ЕС составляет до 70 млн тонн в год.

Также есть мнение, что в рамках мировой экономики, где торговля идёт между всеми странами, полный запрет на ввоз топлива из российской нефти возможен только в том случае, если все государства одновременно объявят бойкот российской экономике. Об этом заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. По её словам, на данный момент это невозможно, так как часть стран, наоборот, нарастила сотрудничество с Россией, а некоторые экономики просто используют ситуацию для покупки дешёвых природных ресурсов из РФ.

«Возникает риторический вопрос, кто же откажется от такой возможности добровольно, включая страны Европы?! Для Европы покупка нефтепродуктов через третьи страны остаётся по сути единственной возможностью удержания своей экономики на плаву после разрыва всех отношений с Россией», — считает Новикова.

Поэтому инициатива Украины, скорее всего, будет или проигнорирована, или европейские чиновники объяснят Киеву, что предложенные им решения невозможно претворить в жизнь.

«Но если же Европа пойдёт на такой шаг, то это будет означать увеличение стоимости приобретения нефтепродуктов через третьи страны, так как сырьё из России, приобретаемое, например, Индией, будет перерабатываться и продаваться другой стране, которая уже в свою очередь будет продавать их в Европу. Всё это выглядит абсурдным с точки зрения человеческой логики», — сказала Новикова.

Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова тоже считает вероятность того, что страны ЕС и G7 введут запрет на ввоз топлива, произведённого из российской нефти, близкой к нулю.

В первую очередь это связано с определением страны происхождения сырья, из которого произведено топливо. Но даже если бы такого вопроса не стояло, введение странами запрета привело бы к экономическим потерям для них самих.

Из-за дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке цены на бензин и дизельное топливо устремились бы вверх. А учитывая высокую долю ЕС и G7 в мировом импорте нефтепродуктов (около 40%), любые ограничения приведут к негативным экономическим последствиям для самих стран и для глобального рынка из-за возникновения дополнительных факторов нестабильности.

«В свою очередь, Индия, Китай и Турция могли бы обоснованно определить такие действия со стороны членов ЕС и G7 как недружественные в их отношении. Такая ситуация ещё больше усилила бы консолидацию стран Глобального Юга», — сказала Прикладова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Устенко уже не первый раз выступает с инициативами, реализация которых, по его мнению, должна ударить по нефтегазовым доходам России. До этого он, например, призывал ещё сильнее понизить потолок цен на нефть из России — до 10-20 долларов за баррель.

Но Вашингтон игнорирует такую риторику. Как пишет The Washington Post, в Белом доме опасаются, что снижение предельной цены на нефть может спровоцировать Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ, а это, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику.