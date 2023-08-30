Вашингтон, 30 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена игнорирует призывы Киева снизить «потолок цен» на нефть из России с 60 до 30 долларов США. Об этом написала газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель», — говорится в статье.

Согласно данным газеты, Вашингтон опасается, что снижение предельной цены на нефть может спровоцировать Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ, а это, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах.

Как передавало ИА Регнум, ранее французский журнал La Nouvelle Tribune написал, что разработанная Москвой сырьевая стратегия поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала. Согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель. Эта цена «пробивает» потолок в $60, установленный G7 в прошлом году.

Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель. Цена нефти North Sea Dated за тот же период составила 84,23 доллара за баррель.

В августе 2023 года в Международном энергетическом агентстве заявили, что в июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере 15,3 млрд долларов.

Экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что несмотря на санкции ЕС, Россия добилась роста доходов от экспорта и укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов. Такие выводы подтверждаются данными о росте продажи нефти в Китай и Индию, отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов, пояснил эксперт.