Киев, 22 марта, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Потолок цен на нефть из России должен быть ниже, считают на Украине. Приемлемой ценой названа цифра в 20-30 долларов за баррель. Такое предложение выдвинул советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти в России

«Устенко заявил, что Киев хочет сократить цифру лимита вдвое — примерно до 30 долларов за баррель, при этом он сказал Newsweek, что сам он считает возможным потолок в 10-20 долларов», — пишет РИА Новости.

Как отметил изданию Устенко, если не снизить лимит цен на российскую нефть, это будет иметь серьезные последствия. Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет «намного меньше прибыли», чем до принятия потолка цен на нефть.

Ценовой потолок на российскую сырую нефть был введён 5 декабря 2022 года США и другими странами G7. Он составил 60 долларов за баррель при морских перевозках. В Евросоюзе перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

Россия ответила на эти санкции тем, что с 1 февраля ввела запрет на поставку нефти, если в контрактах на её поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента РФ.