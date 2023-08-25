Москва, 25 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Если власти РФ не хотят, чтобы цены в стране постоянно росли, то главное, что они должны сделать, — это стабилизировать рубль на серьёзный срок. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 августа заявил Евгений Коган, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук ВШЭ.

Известия/ Сергей Лантюхов

До этого стало известно, что российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка с просьбой разрешить им чаще пересматривать цены в связи с изменениями курса рубля.

«Я вполне понимаю позицию производителей, — согласился Коган. — Дело в том, что очень часто, когда ты производишь что-то российское, всё равно используешь какие-то импортные компоненты. У кого-то они составляют 10%, у кого-то 20%, а у кого-то и все 80%. И в этой ситуации, если у тебя стабильный рубль, то нет проблем — ты можешь планировать, продавать, и всё хорошо».

Но, как пояснил профессор, если рубль «прыгает, как сумасшедший», то по большому счёту у производителя нет возможности планировать. И если доллар по 70 рублей выглядит комфортно и есть маржа, то курс в 90 рублей уже означает очень серьёзные, осязаемые убытки. И нужно пересчитывать цену товара.

Поэтому, по словам Когана, если маржа у импортёра уже не 30–40% и более, а гораздо меньше, а ставки по кредитам растут, то у него не остаётся выхода — приходится пересчитывать цены товаров в соответствии с ситуацией.

«Так что всё выглядит разумно. Хотя и обидно для потребителей», — сказал профессор.

Кроме того, он объяснил, что постоянный рост цен оборачивается ростом инфляционных ожиданий населения, что нехорошо в смысле усиления инфляции.

«Она ведь очень часто растёт не сама по себе, а на росте инфляционных ожиданий. Иначе говоря, мы закладываем то, что будет, и из-за этого оно случается. Ожидания идут впереди реальности и подталкивают эту реальность. Это плохо. И естественно, что для населения нужна стабильность и как можно реже пересчитывать цены», — сказал Коган.

И здесь, по его мнению, у властей России только один выход — стабилизировать рубль. Причём не принципиально на каком уровне — 70 или 80 рублей. Важна именно стабилизация, чтобы все понимали — это тот уровень, который сохранится и месяц, и три месяца, и полгода, и год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что около 30 торговых сетей из 25 регионов России ограничат наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров. В их числе хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, куриные яйца, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса. Также наценки ограничат на капусту, бананы, яблоки, гречневую, пшеничную и ячневую крупы, подсолнечное масло, детское питание, печенье, карамель, батарейки, средства гигиены ― зубную пасту, туалетную бумагу, мыло, чистящий порошок, гигиенические средства.

До этого Министерство сельского хозяйства России заверило, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровня общей инфляции, и подчеркнуло, что прогнозы о серьезном подорожании этого продукта не имеют «ничего общего с действительностью».

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пообещала проверить обоснованность ценообразования на мясо птицы, ветеринарные препараты и корма.