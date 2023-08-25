Профессор ВШЭ объяснил, как власти РФ могут удержать цены от роста
Профессор Коган: у бизнеса в РФ не остаётся выбора, кроме как чаще менять цены
Москва, 25 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Если власти РФ не хотят, чтобы цены в стране постоянно росли, то главное, что они должны сделать, — это стабилизировать рубль на серьёзный срок. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 августа заявил Евгений Коган, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук ВШЭ.
До этого стало известно, что российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка с просьбой разрешить им чаще пересматривать цены в связи с изменениями курса рубля.
«Я вполне понимаю позицию производителей, — согласился Коган. — Дело в том, что очень часто, когда ты производишь что-то российское, всё равно используешь какие-то импортные компоненты. У кого-то они составляют 10%, у кого-то 20%, а у кого-то и все 80%. И в этой ситуации, если у тебя стабильный рубль, то нет проблем — ты можешь планировать, продавать, и всё хорошо».
Но, как пояснил профессор, если рубль «прыгает, как сумасшедший», то по большому счёту у производителя нет возможности планировать. И если доллар по 70 рублей выглядит комфортно и есть маржа, то курс в 90 рублей уже означает очень серьёзные, осязаемые убытки. И нужно пересчитывать цену товара.
Поэтому, по словам Когана, если маржа у импортёра уже не 30–40% и более, а гораздо меньше, а ставки по кредитам растут, то у него не остаётся выхода — приходится пересчитывать цены товаров в соответствии с ситуацией.
«Так что всё выглядит разумно. Хотя и обидно для потребителей», — сказал профессор.
Кроме того, он объяснил, что постоянный рост цен оборачивается ростом инфляционных ожиданий населения, что нехорошо в смысле усиления инфляции.
«Она ведь очень часто растёт не сама по себе, а на росте инфляционных ожиданий. Иначе говоря, мы закладываем то, что будет, и из-за этого оно случается. Ожидания идут впереди реальности и подталкивают эту реальность. Это плохо. И естественно, что для населения нужна стабильность и как можно реже пересчитывать цены», — сказал Коган.
И здесь, по его мнению, у властей России только один выход — стабилизировать рубль. Причём не принципиально на каком уровне — 70 или 80 рублей. Важна именно стабилизация, чтобы все понимали — это тот уровень, который сохранится и месяц, и три месяца, и полгода, и год.
Ранее ИА Регнум сообщало, что около 30 торговых сетей из 25 регионов России ограничат наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров. В их числе хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, куриные яйца, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса. Также наценки ограничат на капусту, бананы, яблоки, гречневую, пшеничную и ячневую крупы, подсолнечное масло, детское питание, печенье, карамель, батарейки, средства гигиены ― зубную пасту, туалетную бумагу, мыло, чистящий порошок, гигиенические средства.
До этого Министерство сельского хозяйства России заверило, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровня общей инфляции, и подчеркнуло, что прогнозы о серьезном подорожании этого продукта не имеют «ничего общего с действительностью».
В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пообещала проверить обоснованность ценообразования на мясо птицы, ветеринарные препараты и корма.