Москва, 25 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Использование Украиной боеприпасов с обеднённым ураном, предоставленных ВСУ западными союзниками, приводит к радиационному заражению местности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обеднённым ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Захарова подчеркнула, что последствия применения снарядов с обеднённым ураном также могут сказаться на соседней Польше, где в мае этого года наблюдался значительных всплеск радиационного фона.

По её словам, причиной этого стал подрыв боеприпасов с обеднённым ураном, которые были размещены на складе в Хмельницкой области Украины.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер заявил, что Пентагон пока не принял каких-либо решений о предоставлении Украине танковых боеприпасов, в том числе и снарядов с обеднённым ураном.