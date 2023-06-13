Москва, 13 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Если США поставят на Украину снаряды с обеднённым ураном, то это не приведёт ни к чему другому, кроме новых жертв, исчисляемых десятками, а может быть, сотнями тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам. Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что Белый дом собирается одобрить поставку Киеву танковых снарядов с обеднённым ураном.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

Сенатор заявил, что подобные шаги мешают мирному урегулированию конфликта и не принесут ничего, кроме вреда, и тяжёлых потерь со стороны мирного населения. Джабаров уверен: никакую победу Украины эти поставки не обеспечат.

Кроме того, Джабаров риторически поинтересовался, как бы отнеслись США к тому, если бы России наладила аналогичные поставки Северной Корее?

«Как отнесутся в этому ближайшие союзники американцев — Южная Корея или Япония? Я думаю, что в Белом доме сильно бы заволновались», — сказал сенатор.

По его словам, нынешнее поведение Вашингтона объясняется тем, что США, «сидя за двумя океанами, уверены в своей безопасности», но дело в том, что на дворе уже не XX, а XXI век, и расстояния «съедаются» очень быстро.

«Поэтому пусть американцы не обольщаются, что смогут таким образом нанести тяжёлый урон России. Ответ будет незамедлительный», — заверил Джабаров.

Также он объяснил, что Белый дом заговорил о поставках снарядов с обеднённым ураном сейчас, так как увидел, что контрнаступление ВСУ, о котором Запад трубил последние несколько недель, серьёзных результатов не дало. А власти США понимают, что если Украина потерпит поражение в контрнаступлении, то «судьба администрации Байдена будет предрешена». Джабаров убеждён, что для США это будет тяжёлый удар после Афганистана.

«В Украину вкачали огромное количество денег, а результат — зеро», — сказал Джабаров.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что снаряды с обеднённым ураном Украине обещала поставить и Великобритания. Об этом говорила заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди, отвечая на соответствующий вопрос члена британской палаты лордов.

В России подобные заявления расценили как серьёзную угрозу, в том числе и для народа Украины, и пообещали, что Лондон не уйдёт от ответственности в случае подобных поставок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта, на которую Москва будет вынуждена реагировать.

В аналогичном ключе высказался и министр обороны России Сергей Шойгу, который заявил, что России придётся подумать, чем ответить на поставки снарядов с обеднённым ураном, и напомнил, что есть свидетельства того, что применение таких боеприпасов вредит здоровью.

С ним согласны эксперты, которые призывают не забывать, что при использовании снарядов с обеднённым ураном часть металла становится пылью, которая попадает и в воздух, и в почву, и в почвенную воду. Как следствие, происходит заражение местности. Более того, по словам химика и военного эксперта Олега Желтоножко, даже обеднённый уран излучает альфа-частицы.