Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Поставки Соединёнными Штатами ВСУ снарядов для танков с обеднённым ураном станут ударом по экологии, и украинское зерно окажется заражено. Об этом 14 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обеднённым ураном

Как отметила в интервью РИА Новости дипломат, Вашингтон, видимо, не считает это проблемой, так как США находятся на другом континенте, в связи с чем они уверены, что их не заденут поставки радиоактивных веществ.

Захарова подчеркнула, что в этом случае обеднённый уран будет наносить вред всему, и в том числе экологии.

«Но, видимо, в силу скудоумия тех, кто принимает подобные решения в англосаксонском мире, они полагают, что это их не затронет. Ну вот просто первая реакция была, ведь то самое зерно и то самое продовольствие, которое производится на территории Украины, оно же тоже будет заражено. Кому они будут это поставлять, если они каждый день говорят о продовольственной безопасности?», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом собирается предоставить Украине снаряды для танков Abrams с обеднённым ураном. По данным газеты, в администрации президента США Джо Байдена согласились поставить Киеву такие боеприпасы, заявив, что якобы не выявили никаких препятствий для таких поставок.

Позднее первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что возможная поставка США Украине снарядов с обеднённым ураном станет причиной новых жертв, исчисляемых десятками, а может быть, сотнями тысяч человек. Он подчеркнул, что эти боеприпасы не обеспечат Киеву победы.

До этого военный эксперт Илья Крамник заявлял, что даже если украинская армия получит от США снаряды с обеднённым ураном, это не даст ей каких-либо серьёзных преимуществ в военных действиях. Он уточнил, что это преимущество может дать только система вооружений, которая включает в себя и технику, и боеприпасы, и систему обслуживания этой техники, и систему боевой подготовки.

При этом США не будут первыми, кто поставит Украине снаряды с обеднённым ураном. Аналогичное решение уже приняла Великобритания. 20 марта замминистра обороны королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву такие боеприпасы.

В ответ президент России Владимир Путин указал, что Москва будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона. По словам российского лидера, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. По словам эксперта, металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом, и радиационным, так как даже обеднённый уран излучает альфа-частицы.