Москва, 30 августа, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотных летальных аппарата над Брянской областью и ракету над Крымом, сообщается 30 августа в Telegram-канале Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о сбитой над Крымом ракете сообщил глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об уничтоженных в его регионе беспилотниках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта вокруг Украины. Так представитель генсека прокомментировал удары украинских беспилотников по территории России в ночь на 30 августа.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби выступил с заявлением о том, что власти США якобы не поощряют подобные атаки ВСУ на российские объекты и будто бы не содействуют Киеву для совершения таких ударов.