Брянск, 30 августа, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружила и уничтожила два беспилотных летальных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Богомаз уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, при отражении атаки удалось избежать разрушений. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа ВСУ обстреляли посёлок Климово в Брянской области. В результате атаки погибли 10-летний ребёнок и взрослый. Российские военные в ответ на это нападение нанесли удар по позициям украинских войск.

Утром 30 августа Александр Богомаз распространил информацию о том, что в Брянске два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню, но их нападение отбили средствами ПВО. Через несколько часов глава Брянской области сообщил о ещё одном сбитом в регионе беспилотнике. В рамках указанных инцидентов никто не пострадал.