Симферополь, 30 августа, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в восточной части Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ВС РФ

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета», — написал он.

Аксенов также призвал всех сохранять спокойствие, а также доверять только информации из официальных источников.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа Министерство обороны России объявило, что российские истребители пресекли возможное нарушение российской государственной границы и ведение разведки со стороны американских разведывательных беспилотников. Аппараты были замечены над юго-западной частью акватории Чёрного моря.

Ночью 30 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев распространил информацию о том, что боевые расчёты Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов возле центральной городской бухты.