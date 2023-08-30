Вашингтон, 30 августа, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца разозлила реакция президента России Владимира Путина на западные санкции, заявил 30 августа американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять, какого черта происходит?» — утверждает он.

Хинкл заявил, что российский лидер не переживает из-за экономического давления Запада, потому что санкции навредили именно Вашингтону и Брюсселю, а Москва одержала победу в этой сфере.

Как передавало ИА Регнум, газета Bild 28 августа опубликовала реакцию политиков на телефонный разговор с российским лидером, состоявшийся 4 марта 2022 года. Шольц в беседе с Макроном посетовал на то, что Путин совсем не жалуется на санкции. Глава Франции, в свою очередь, ответил, что также не получал жалоб от президента России, говорится в материале. По словам канцлера ФРГ, Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности демилитаризация и денацификация страны.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин в своих контактах никогда не затрагивал тему санкций с теми, кто их вводил.

29 июня президент России заявил, что санкции не смогли обрушить российскую экономику. Он также указал на то, что отечественные компании стали активно занимать ниши, которые освободились после ухода из России западных фирм.