Во Франции рассказали, как Путин обхитрил Запад и остался в выигрыше
La Nouvelle Tribune: экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции
Париж, 18 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Разработанная Москвой сырьевая стратегия поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала, пишет французский журнал La Nouvelle Tribune.
Так, согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель. Эта цена «пробивает» потолок в $60, установленный G7 в прошлом году.
По данным издания, после введений ограничений Россия смогла получить рекордные доходы от продажи нефти — только в июле Москва заработала $15,3 млрд на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем месяцем ранее.
Ранее экономист из США Ричард Вольф заявил, что Запад надеялся использовать санкции для ослабления и подчинения России и раскалывания её на несколько частей.
В свою очередь доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с ИА Регнум заявила, что попытки геополитических противников России добиться её дезинтеграции и распада с помощью санкций оказались безуспешными — вместо этого произошло единение народа и укрепление экономики.