Париж, 18 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Разработанная Москвой сырьевая стратегия поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала, пишет французский журнал La Nouvelle Tribune.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель. Эта цена «пробивает» потолок в $60, установленный G7 в прошлом году.

По данным издания, после введений ограничений Россия смогла получить рекордные доходы от продажи нефти — только в июле Москва заработала $15,3 млрд на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем месяцем ранее.

Ранее экономист из США Ричард Вольф заявил, что Запад надеялся использовать санкции для ослабления и подчинения России и раскалывания её на несколько частей.

В свою очередь доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с ИА Регнум заявила, что попытки геополитических противников России добиться её дезинтеграции и распада с помощью санкций оказались безуспешными — вместо этого произошло единение народа и укрепление экономики.