Москва, 15 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель, сообщили 15 августа в Министерстве финансов РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минфина.

Цена нефти North Sea Dated за тот же период составила 84,23 доллара за баррель, отметили также в ведомстве.

По расчётам Минфина, экспортная пошлина на нефть с 1 сентября 2023 года повысится на 4,5 доллара за тонну до 21,4 доллара за тонну, на светлые нефтепродукты и масла — до 6,4 доллара за тонну, на темные — до 21,4 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 6,4 доллара за тонну, прямогонного бензина — 11,7 за тонну, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Международном энергетическом агентстве заявили, что в июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере 15,3 млрд долларов.

Несмотря на санкции ЕС, Россия добилась роста доходов от экспорта и укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Такие выводы подтверждаются данными о росте продажи нефти в Китай и Индию, отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов, пояснил эксперт.