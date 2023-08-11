Москва, 11 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Несмотря на санкции Европейского союза, Россия добилась роста доходов от экспорта, и более того, укрепила свои позиции на рынке энрегоресурсов, считает Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее германское издание Handelsblatt сообщило, что Россия смогла одержать промежуточную победу в экономической войне с Западом, так как повысила свои доходы от продажи углеводородов.

По словам Тимофеева, такие выводы подтверждаются и данными о росте продажи нефти в Китай и Индию (в 11 раз), отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов.

В то же время распиаренного перехода Евросоюза на рельсы «зелёной» экономики так и не произошло. От соответствующих проектов отказываются и в Германии, и в США. Причина — низкая рентабельность. Например, только в Соединённых Штатах с начала 2022 года стоимость проектов в сфере «зелёной» энергетики выросла на 60%.

Непросто продвигается и переориентация на СПГ. Правительства европейских стран потратили не менее 50 млрд евро на создание новой инфраструктуры для импорта нефти, нефтепродуктов и угля, не считая вложений в сооружение мощностей по регазификации СПГ.

По мнению Тимофеева, стоит прислушаться к словам старшего экономиста Института экономики энергетики Японии Ёсикадзу Кобаяси, который спрогнозировал, что спрос на энергию ископаемого топлива в богатых странах упадёт не более чем на 11%, но вырастет более чем на 50% в развивающихся странах.

«В связи с чем переориентация потоков на страны Азии только усилит позиции России на рынке энергоресурсов», — сказал Тимофеев.

Отчасти с такими выводами согласна и Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметившая, что хотя уже прошло более полугода, санкции против топливно-энергетического комплекса России не показали должных результатов.

Однако она заметила, что санкции всё же вредят российской экономике. Увеличение экспортных доходов происходит на фоне ослабления рубля и удорожания импорта. Санкции ограничивают экспортную выручку, поэтому валюты на внутреннем рынке не хватает. К тому же, как показывает практика, санкции имеют продолжительный эффект, который может испортить текущие успехи российской экономики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению аналитиков Handelsblatt, которые в своих выводах опираются на расчёты Bloomberg, нынешняя ситуация выглядит не только как экономическая победа России над санкциями, но и как тревожный знак для Вашингтона и Брюсселя.

До этого похожие выводы опубликовала газета The Wall Street Journal, аналитики которой выяснили, что российская экономика выдержала испытание санкциями. Несмотря на эти ограничения, российскую нефть продолжают покупать. Эти успехи Москвы западные журналисты объяснили государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на Индию и Китай.

По мнению американского политолога Джона Миршаймера, Запад просчитался, когда понадеялся на то, что санкции сломят российскую экономику.

Тем не менее США объявили, что продолжат вводить санкции против России столько, сколько потребуется.