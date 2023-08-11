Москва, 11 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере $15,3 млрд. Об этом говорится в опубликованном 11 августа отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM

Прошлогодним рекордом была сумма в $15,8 млрд. 80% экспорта российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.

«Высокие цены на нефть в сочетании с уменьшением дисконта на российские сорта подтолкнули оцениваемую выручку от экспорта на $2,5 млрд, до $15,3 млрд», — говорится в отчёте.

В агентстве отметили, что экспорт нефти в июле снизился на 200 тыс. баррелей в сутки (до 4,6 млн), то есть до минимума с декабря 2022 года. Но это компенсировал рост поставок нефтепродуктов до 2,7 млн баррелей в сутки. Конкретно в России в июле добыча нефти сократилась на 50 тыс. баррелей (до 9,4 млн), что означает полное выполнение Москвой обязательств по добровольному сокращению добычи нефти.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в Минэнерго России сообщили о сокращении экспортного графика на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти. В ведомстве добавили, что снижение объёмов графика затронет как отгрузки в направлении морских портов, так и трубопроводные поставки. перед этим вице-премьер Александр Новак заявил, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Позднее он сообщил, что добыча нефти держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает соблюдение объявленного добровольного сокращения.