Москва, 30 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден был раздражён поведением президента Украины Владимира Зеленского в ходе их первой встречи в Вашингтоне в сентябре 2021 года. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

В издательстве уточнили, что работа Фора основана на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников Байдена, которые окружали его на протяжении нескольких десятилетий».

Как отмечается в книге, Байден был недоволен настойчивыми просьбами Зеленского принять Украину в состав НАТО и его «абсурдным анализом» текущего состояния этого военного блока.

В книге указывается на то, что даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации Байдена признали, что он переусердствовал.

Согласно тексту книги, который приводит издание, первая встреча глав государств не способствовала установлению между ними доверительных отношений.

Уточняется, что Зеленский ранее на протяжении нескольких месяцев пытался организовать встречу с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом в Вашингтоне, но ему было отказано в такой возможности.

По информации издания, поводом послужило недовольство Трампа тем, что Зеленский не стал помогать в проведении расследования о коррупционной деятельности сына Байдена Хантера на Украине.

Автор отметил, что Зеленский испытывал негодование в связи с этим эпизодом и, «как казалось», подсознательно винил Байдена «за унижение, которое перенёс».

К книге указано, что украинский президент считал Байдена слабым политиком. Одновременно с этим, написал Фор, Байден так же не был высокого мнения о своем украинском коллеге.

В книге также говорится о том, что на встрече 1 сентября 2021 года Байден ждал от Зеленского слов благодарности за поддержку Украины, но вместо этого украинский президент огласил длинный список требований, при этом его главным требованием было присоединение к НАТО.

Автор написал, что Байден пытался умерить рвение украинского лидера, он обратил внимание на то, что среди государств — членов НАТО в тот момент не было консенсуса о приёме Украины в состав альянса.

«Разочарование Зеленского лишило его способности логически мыслить. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а её значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО», — процитировала газета текст книги.

Автор также добавил, что это был абсурдный анализ с вопиющими противоречиями, и это вывело Байдена из себя.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не переживет вооружённый конфликт с Россией. По его словам, если бы Зеленский был умным, то ушёл бы в отставку, уехал бы за границу и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США. Эксперт обратил внимание, что, несмотря на постоянно ухудшающееся положение Украины, глава киевского режима предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.

Риттер заявил, что неспособность Зеленского как следует управлять своей страной в период вооружённого конфликта помогает России бороться с Украиной. По его словам, некомпетентность украинского лидера посодействовала масштабной победе российской стороны.

Ранее министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Украину в неблагодарности по отношению к польской стороне, которая оказала огромную поддержку киевскому режиму. После этого украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. Дипломату заявили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон заявил, что многие в правительстве США, как и в Европе устали от поведения Зеленского. Он пояснил, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребенок, который получает всё, что хочет, но этого всё равно недостаточно.