Киев, 1 августа, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач обвинил Киев в неблагодарности. Об этом говорится в сообщении украинского МИД.

Известия/Тарас Петренко

Отмечается, что поводом для приглашения иностранного посла в МИД стали высказывания Пшидача о неблагодарности Украины за помощь Польши, которые «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Послу Цихоцкому сообщили об этом. Также в МИД отметили, что политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между народами Украины и Польши.

Украинское издание «Европейская правда» ранее сообщило, что Пшидач заявил в интервью польским СМИ об огромной поддержке, оказанной Киеву Варшавой. Он добавил, что Украине пора начать это ценить. Министр канцелярии сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что рынок страны не будет открыт для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Он подчеркнул, что Варшава занимает в этом вопросе жёсткую позицию. Еврокомиссия совместно с США должна выработать механизмы экспорта украинского зерна, при этом Польша может сыграть конструктивную роль в этом вопросе, обеспечив транзит, добавил он.