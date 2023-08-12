Вашингтон, 12 августа, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Неспособность украинского президента Владимира Зеленского как следует управлять своей страной в период вооружённого конфликта помогает России бороться с Украиной, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зеленский — это лучшее оружие, которое есть у Москвы», — сказал эксперт.

По его словам, некомпетентность украинского лидера посодействовала масштабной победе российской стороны. Риттер полагает, что ситуация на передовой и на Украине может заставить ВСУ пойти на восстание против киевских властей.

Экс-разведчик разведчик подчеркнул, что увеличивающиеся потери украинской армии делают такой сценарий всё более вероятным. Эксперт также добавил, что переживает за судьбу президента Украины, поскольку его сохранение на посту является «самым быстрым путём к завершению конфликта».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что на Западе просчитались, когда оценивали способность ВСУ использовать переданную Украине технику. Он отметил, что западные специалисты испытывали «технический оптимизм», который не оправдался, поскольку украинские силы потеряли на поле боя большое количество иностранной военной техники.

В свою очередь бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил действующего украинского президента в некомпетентности, которая привела к сотням тысячам смертей в рядах ВСУ и фактическому уничтожению страны.