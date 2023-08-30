Москва, 30 августа, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Абитуриентам будут начислять дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) за золотые и серебряные медали. Об этом 30 августа заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Semenov. m7 Золотая медаль

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную — до трёх баллов», — сказал Кравцов.

Как передавало ИА Регнум, в мае Кравцов заявил, что в школы вернут серебряные медали. Это решение он назвал приятной новостью для родителей и школьников. Отличившимся ученикам вручали серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

В июне Кравцов сообщил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ. По его словам, Минпросвещения уже прорабатывает этот вопрос, к сентябрю эту работу завершат.