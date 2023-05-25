Москва, 25 мая, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Министерство просвещения России вернёт в школы серебряные медали, заявил 25 мая глава ведомства Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Ну и, наверное, совсем уже в завершение, думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — цитирует его РИА Новости.

Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

Напомним, до 2014 года отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин пообещал переговорить с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым о необходимости вернуть в обязательную школьную программу произведения советских классиков.