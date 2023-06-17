Москва, 17 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщил в интервью ТАСС 17 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят», — сказал министр.

По его словам, это будет дополнительным стимулом. Серебренную медаль планируют выдавать за 1-2 четверки в аттестате.

Этот вопрос уже прорабатывает Минпросвещения, уточнил он. Ожидается, что к сентябрю работу завершат.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Кравцов заявил, что министерство просвещения вернёт в школы серебряные медали. Это решение он назвал приятной новостью для родителей и для школьников. Отличившимся ученикам вручали и серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».