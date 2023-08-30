Москва, 30 августа, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Центральном федеральном округе отразили в ночь на 30 августа массовую атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе», — написал он.

Глава города уточнил, что один из дронов, который двигался в сторону Москвы, удалось сбить в Рузском районе Московской области. Собянин также отметил, что, по предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал.

Кроме того, при отражении атаки удалось избежать разрушений. Мэр добавил, что на месте падения беспилотников работают сотрудники экстренных служб.