Псков, 30 августа, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Пожар начался в аэропорту Пскова после атаки беспилотников, сообщил спасатель Сергей Лаврухин. Видеозапись его рассказа опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Лаврухин отметил, что распространение огня удалось остановить.

«На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается», — сказал он.

Губернатор в свою очередь заявил, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Глава региона уточнил, что на месте работают все службы, с представителями которых проводился оперативный штаб.

Источник: Telegram-канал Михаила Ведерникова.

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Ведерников добивал, что по итогам совещания был определён первичный план действий.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Нападение отражали российские военные.

По некоторым данным, при ударе дронов четыре самолёта в аэропорту получили повреждения. После случившегося власти ограничили полёты в небе над Псковом и Псковской областью.