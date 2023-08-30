В аэропорту Пскова произошёл пожар после атаки беспилотников
Спасатели: после атаки беспилотников в аэропорту Пскова произошёл пожар
Псков, 30 августа, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Пожар начался в аэропорту Пскова после атаки беспилотников, сообщил спасатель Сергей Лаврухин. Видеозапись его рассказа опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Лаврухин отметил, что распространение огня удалось остановить.
«На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается», — сказал он.
Губернатор в свою очередь заявил, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Глава региона уточнил, что на месте работают все службы, с представителями которых проводился оперативный штаб.
Источник: Telegram-канал Михаила Ведерникова.
Ведерников добивал, что по итогам совещания был определён первичный план действий.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Нападение отражали российские военные.
По некоторым данным, при ударе дронов четыре самолёта в аэропорту получили повреждения. После случившегося власти ограничили полёты в небе над Псковом и Псковской областью.