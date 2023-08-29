Псков, 30 августа, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России отражают нападение беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте», — написал он.

Глава региона уточнил, что находится на месте с начала атаки. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате нападения жертв нет.

Он также сообщил, что характер разрушений уточняется. Ведерников пообещал представить более подробную информацию после завершения совещания оперативного штаба.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что, по некоторым данным, беспилотники пытаются атаковать аэропорт Пскова, в результате чего загорелись два самолета.

В апреле 2023 года на территории этой воздушной гавани нашли квадрокоптер. Его размеры составляли 30 на 30 см. Аппарат лежал в районе стоянки для самолетов.

Специалисты, проводившие обследование дрона, не нашли на нём взрывчатых веществ.