Москва, 29 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Окончательное решение о проведении парламентских и президентских выборов на Украине будет принимать не Киев, а Вашингтон. Но пока Запад не видит достаточных причин для создания условий проведения выборов. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко высказал мнение, что сейчас необходимо отказаться от проведения парламентских и президентских выборов на Украине. Потому что для их проведения придётся отменить военное положение и провести демобилизацию, а значит, допустить возможный выезд мужчин за границу. Кроме того, по словам Гончаренко, непроведение выборов на потерянных территориях будет аналогично их признанию в составе России.

«Г-н Гончаренко просто пересказывает в своей интерпретации суть, сказанную украинским президентом, который тоже говорил, что надо отменить выборы. В любом случае это решение о выборах будут принимать не в Киеве, а в Вашингтоне. И если они посчитают, что выборы на Украине необходимо провести, чтобы доказать мифическую демократичность нынешнего руководства, то все формальности, о которых говорил депутат, — и что они пройдут лишь на той территории, которая сейчас осталась у Украины, и что придётся отменять военное положение — тогда их это не остановит», — поделился мнением Жарихин.

Тем не менее политолог обратил внимание на следующие друг за другом выступления украинских политиков с заявлениями о выборах — каждое из них на данный момент подтверждает позицию отказаться от выборов. Жарихин выразил сомнение, что позиция Запада по этому вопросу изменится.

Схожую точку зрения озвучил и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Однако он допустил смену позиции Запада и проведение выборов, правда, отметив, что они будут сфальсифицированы.

«Ненужным кандидатам просто поставят мало процентов. Но вряд ли вообще Запад захочет этих выборов, иначе как руководство США и европейских стран смогут объяснить своим избирателям, что в окопной Украине проходят выборы президента. Решать вопрос будут в Вашингтоне, исходя из того, нужен им ещё Зеленский или они готовы в любой удобный момент от него избавиться. От этого, по сути, и будет зависеть решение о выборах», — пояснил Брутер.

Он отметил, что сам украинский лидер со своей стороны был бы не против проведения выборов, чтобы укрепить свои позиции и легитимность на следующий срок. Но, по словам Брутера, чего бы ни желал президент Украины, окончательное решение о проведении выборных процедур от него не зависит, оно находится сейчас в руках Запада.

27 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что из-за продления военного положения парламентские выборы на Украине в конце октября проводиться не будут. До этого Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — до 15 ноября 2023 года.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что глава государства осторожен в своих публичных высказываниях о выборах, но на самом деле исключает их проведение до завершения конфликта. Советник добавил, что в следующем году не будет ни парламентских, ни президентских выборов. До этого в интервью Зеленский допустил проведение выборов в условиях военного положения, хотя это запрещено украинской конституцией. Он пояснил, что ждёт помощи с их организацией от стран Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что проведение выборов в стране возможно только после окончания боевых действий. Она добавила, что на данный момент депутаты работают над поправками к законодательству.

При этом 28 августа испанская газета Pais со ссылкой на источники, близкие к МИД Украины, опубликовала материал, в котором допустила, что украинские власти могут провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности президента. По данным издания, идея объявить о выборах связана со стремлением легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку военный конфликт приближается к финалу, а участник переговоров с Россией должен обладать неоспоримым политическим весом.