Киев, 29 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский осторожен в своих публичных высказываниях о выборах, на самом деле он исключает их проведение до завершения конфликта. Об этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в интервью Зеленский допустил проведение выборов в условиях военного положения, хотя это запрещено украинской конституцией. Он пояснил, что ждёт помощи с их организацией от стран Запада.

«Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <…>. В этом году [выборов] точно не будет», — сказал Подоляк.

Советник добавил, что в следующем году не будет ни парламентских, ни президентских выборов. Призывы к их проведению со стороны западных партнёров, например сенатора США Линдси Грэма, не более чем часть дискуссии.

Выборы на фоне боёв означают, что многие люди будут ограничены в правах, очевидно, что Киев на это не пойдёт, подчеркнул Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что проведение выборов в стране возможно только после окончания боевых действий. Она добавила, что на данный момент депутаты работают над поправками к законодательству.