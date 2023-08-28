Мадрид, 28 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Украинские власти могут провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности президента Владимира Зеленского, пишет 28 августа испанская газета Pais со ссылкой на источники, близкие к МИД Украины.

По данным издания, идея объявить о выборах связана со стремлением легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку военный конфликт приближается к финалу, а участник переговоров с Россией должен обладать неоспоримым политическим весом.

При этом, как отмечают источники газеты, никто на Украине так не популярен, как Зеленский. Вместе с тем в Киеве опасаются, что проблемы с коррупцией скажутся на популярности властей, поэтому хотят удержать её падение с помощью выборов.

Как передавало ИА Регнум, глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла ранее, что выборы в стране могут состояться только после окончания боевых действий. Она добавила, что на данный момент депутаты работают над изменениями законодательства.

Позднее президент Украины всё же допустил, что выборы в стране могут пройти до завершения конфликта, если западные страны окажут содействие в их организации и проведении. Также глава государства заявил, что не намерен забирать деньги от оружия или проводить выборы в кредит.

Тем временем экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что на Украине может начаться гражданская война, если нынешний президент продолжит незаконно удерживать власть.