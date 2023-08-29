Москва, 29 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили ракетным ударом в районе Дорожного в ДНР воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, сообщил 29 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В районе населённого пункта Дорожное ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в районе населённого пункта Дружковка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа российские военные уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

20 августа российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очакова в Николаевской области. При этом 17 августа сообщалось об уничтожении эшелонов с боеприпасами на железнодорожной станции в Днепропетровской области.