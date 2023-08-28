Москва, 28 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке гражданин РФ Роберт Шонов собирал для США данные о ходе военной спецоперации на Украине. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщили 28 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Лефортовский районный суд Роберт Шонов

В ведомстве отметили, что Шонов был информатором посольства США в Москве, сотрудники ФСБ пресекли его противоправную деятельность. Обвинение Шонову предъявили по статье 275.1 УК РФ, введённой в июле 2022 года.

По данным спецслужбы, с сентября 2022 года Шонов за материальное вознаграждение собирал сведения о ходе СВО, мобилизационных процессах в российских регионах, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Он действовал по заданию сотрудников политического отдела американской дипмиссии Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Этих дипломатов планируют подвергнуть допросу, в адрес посольства направлены соответствующие повестки.

ФСБ распространила видео, на котором Шонов даёт признательные показания о сборе сведений, касающихся резонансных событий в России.

«Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчётах», — сказал экс-сотрудник генконсульства.

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Шонов добавил, что первый секретарь посольства США Бернстайн поручил ему искать среди российских журналистов, бизнесменов и политиков тех, кто лоялен к США. Их дипломаты намеревались тоже привлечь к сбору информации.

Информатору грозит от трёх до восьми лет колонии по статье 275.1 УК РФ. Её применяют в случаях, когда в действиях фигуранта нет состава преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене. Фигуранта могут наказать дополнительным штрафом в размере до 1 млн рублей.