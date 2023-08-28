Москва, 28 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Когда сравнивают технические характеристики российских танков с зарубежными, то в первую очередь нужно понимать, что западная техника не предназначена для холмистой и степной местности, а также способна противостоять только слабому противнику. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Марина Каширская ИА Регнум Танки

Ранее в Польше издание Defense24 сравнило танки российской стороны с украинской. Журналисты польского издания выбрали для анализа российские танки Т-62 и Т-54/55. С украинской же стороны выступали немецкие Leopard 1. В итоге журналисты пришли к выводу, что у боевых российских машин есть плюсы перед танками Leopard.

Военный эксперт обратил внимание, что польские журналисты взяли для сравнения не самые «ходовые» танки Вооружённых сил России. Так, например, модели Т-54/55 совсем недавно и в небольших количествах отправились на передовую, предварительно же их привели в полную боеготовность.

«Т-62 используется как танк огневой поддержки и в лобовых столкновениях с другими танками не участвует. Но отлично показывают себя Т-72, которые прошли модернизацию, и Т-80 «Алёша». Вопрос определяется даже не техническими характеристиками, а возможностями экипажа, его профессионализмом и как он правильно эксплуатирует эту технику. Мастерство — это залог успеха. В зарубежных же танках сама концепция создания «Леопардов» и «Абрамсов» была в том, чтобы вести бои против заведомо слабого противника», — отметил Леонков.

Он напомнил, что ещё в начале СВО один танк Т-72 смог подбить шесть танков противника в бою. А, например, Т-80 недавно уничтожил два танка и шесть единиц бронетехники. Президент России Владимир Путин высоко оценил такой результат и 24 августа лично встретился с экипажем танка «Алёша», а также наградил бойцов. Эти примеры, по словам Леонкова, очевидно демонстрируют хорошие показатели и говорят о превосходстве над противником. Среди очевидно важных характеристик танков военный эксперт назвал оснащение бронёй и вес.

«Нам удалось в основных боевых танках не превысить вес в 50 тонн с учётом активной динамической защиты, то есть создать танки, которые обладают высокими качествами защиты и не теряют свои боевые качества. У зарубежных конструкторов это привело к тому, что масса танка только выросла. Самым тяжёлым, кстати, оказался танк «Челленджер 2». Его вес — порядка 80 тонн. А по тем грунтам, которые есть на Украине, ему подвластны только асфальтовые дороги. Стоит ему выехать на открытую местность, ещё и в условиях распутицы, он просто увязнет», — поделился военный эксперт.

Так, по словам Леонкова, если сравнивать вес Т-62 и Leopard 1, то российский легче немецкой машины почти на 10 тонн, что прибавляет ему подвижности. Также совершенно очевидно немецкий танк уступает по бронезащите — верхний лобовой лист корпуса имеет всего 70 мм, а верхняя часть борта защищается лишь 45-мм листом.

«Любой танк пробивается боевой проекцией. Но, например, у нас башни литые, а у них сварные. И за годы эксплуатации прочность их башен потерялась, стала меньше. Поэтому было много кадров проломанных башен. Но очевидно, что против наших снарядов ни один танк не устоял. Броня это одна из технических характеристик, танк ещё обладает дополнительной активной динамической защитой. Если она сработала плохо, то танк долго не живёт. Задача его «загуслить» — то есть при повреждении гусеницы танк разворачивает. А как только танк встал и повернулся бортовой проекцией, то сразу уничтожается. Даже если РПГ 7», — рассказал Леонков.

При этом эксперт согласился, что несмотря на очевидное преимущество российских танков над немецкими, у «Леопардов» есть свои сильные стороны с точки зрения их производителей — это относительно других западных машин небольшой вес, современные системы наведения, хорошая вместимость и манёвренность.

Ранее газета Financial Times написала, что многие страны Запада стремятся поставлять Киеву устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного Leopard 2. Также в издании отметили, что Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 августа сообщил, российская армия уничтожила на южнодонецком направлении до 200 военных ВСУ, танк, самоходные гаубицы Paladin и Krab, а также две гаубицы. На донецком направлении украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и четыре гаубицы.

Ранее Newsweek написало, что для прорыва оборонительных линий следует использовать бронетехнику советского производства. По информации издания, западная бронетехника не подходит для украинского театра военных действий из-за большого количества расставленных мин и местного ландшафта.