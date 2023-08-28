Вашингтон, 28 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Многие страны Запада стремятся поставлять Киеву устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного Leopard 2, сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во многих столицах (западных стран) считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка», — говорится в материале.

Газета отмечает, что Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.

«Преимущество Leopard 1 A5 заключается в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве к этому или следующему году», — отметил руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу.

Количество поставляемых танков Leopard 1 «также играет определенную роль», заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что поставки новых вооружений для ВСУ только разжигают конфликт. Он подчеркнул, что военная помощь Запада не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит положение Украины.

Минобороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.

Военный эксперт Владислав Шурыгин 24 августа рассказал ИА Регнум, что любые тактики противника теряют смысл на фоне больших ресурсов России для продолжения спецоперации.