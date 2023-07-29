Мелитополь, 29 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Экипаж российского танка в одиночку встретил и уничтожил наступающую колонну бронетехники украинской армии на запорожском направлении. Об этом 29 июля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM

На выложенных в Сеть снятых с беспилотника кадрах запечатлено, как один российский танк выдвигается навстречу колонне из восьми единиц бронетехники украинских войск, в составе которой также были два танка. Благодаря умелым и слаженным действиям экипаж российского танка при поддержке артиллерии уничтожает всё технику противника.

По информации источника, бой происходил на запорожском направлении в районе Новодаровки.

Как передавало, ранее в Минобороны сообщили, что отличившиеся в боях в Запорожской области офицеры и солдаты российских войск получили государственные награды. Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «Жукова», «Суворова» и «За храбрость».

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные Вооружённых сил России захватили французский колёсный танк AMX-10RC в Запорожской области. По его словам, трофейную машину удалось получить практически в идеальном состоянии.