Курск, 28 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Курская дуга — это территория, исполненная символизма, и президент России Владимир Путин принял решение наградить экипаж танка «Алёша» в памятную дату Курской битвы, чтобы соединить два образцовых примера, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Блинов / РИА Новости Путин наградил экипаж танка «Алёша»

«Это была символическая территория, наполненная символизмом, и дата, связанная с Курской битвой, священна для нас и священна вообще для мировой истории должна быть. И конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней — это, конечно же, была идея президента», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 23 августа в Курске во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», остановившему атаку ВСУ на запорожском направлении.

«Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3829283" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

24 августа Владимир Путин также встретился с экипажем «Алёши» в Кремле. В ходе разговора он назвал связь российских поколений «генетическим кодом защиты Отечества», а также высоко оценил талант бойца, который комментировал бой «Алёши».

5 августа в Министерстве обороны рассказали, что во время боя с танком «Алёша» ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными. Российские танкисты благодаря умелому управлению и грамотному использованию условий местности смогли неожиданно для противника выйти на огневой рубеж, а позднее помогли эвакуировать с поля боя раненых товарищей.