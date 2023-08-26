Москва, 26 августа, 2023, 14:27 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 485 бойцов на трёх направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге 26 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника на донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил военный.

На том же направлении российские войска отразили шесть атак украинских штурмовиков в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки.

Вместе с тем, на южнодонецком направлении силы группировки «Восток», авиация и артиллерия отразили ещё две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Старомайорского в ДНР. Во время боёв ВСУ потеряли там до 200 военных, танк, американскую самоходку Paladin, польскую Krab и две гаубицы.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ.

«Потери противника на краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Помимо этого, украинская сторона потеряла две бронемашины, пикап и две гаубицы Д-30.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные отбросили штурмовиков ВСУ назад при их попытке атаковать на запорожском направлении, в результате чего украинские войска потеряли за одну ночь 86 человек, шесть артиллерийских установок, четыре беспилотника и одну боевую машину пехоты Bradley.

Перед этим Конашенков сообщил 25 августа, что в ходе боёв в зоне СВО ВСУ потеряли 545 военных на четырёх направлениях. На донецком направлении потери составили до 260 военных, на южнодонецком — 125 человек, более 110 на запорожском и ещё 50 военных ликвидировали на запорожском направлении.