Анкара, 28 августа, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Об этом 28 августа пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным, в том числе, возобновление зерновой сделки.

По информации агентства, турецкий лидер планирует совершить визит в Россию до саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, который пройдёт 9–10 сентября.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча президентов России и Турции состоится в скором времени, а точная дата будет объявлена в соответствии с предварительными договорённостями по этому вопросу.

21 августа Эрдоган заявил, что надеется на скорую встречу с Путиным. По данным ряда СМИ, переговоры могут пройти в сентябре 2023 года в России, предположительно в Сочи. В свою очередь в МИД РФ рассказали, что в ближайшее время в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана. Турецкие СМИ ранее выступали с предположениями, что в ходе этой встречи будет обсуждаться в том числе и возможность возобновления зерновой сделки.