Москва, 28 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в скором времени, а точная дата будет объявлена в соответствии с предварительными договорённостями по этому вопросу, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я вчера уже говорил, что действительно встреча состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим. Существуют определённые договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 августа Эрдоган заявил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным. По данным ряда СМИ, переговоры могут пройти в сентябре 2023 года в России, предположительно в Сочи. Дмитрий Песков 25 августа рассказал, что встреча должна пройти в скором времени и что подготовка к ней продолжается.

В свою очередь в МИД РФ 28 августа рассказали, что в ближайшее время в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана. Турецкие СМИ ранее выступали с предположениями, что в ходе этой встречи будет обсуждаться в том числе и возможность возобновления зерновой сделки.

Власти Турции пытаются усидеть сразу на нескольких стульях и сыграть на нескольких досках, Эрдоган пытается извлечь экономическую выгоду из ситуации, когда Анкара выступает медиатором и посредником в разного рода сделках, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв. Если Эрдоган приедет в Россию, он, вероятно, привезёт некоторые новые предложения, предположил эксперт.