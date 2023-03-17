Анкара, 21 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на то, что в сентябре сможет лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер сообщил 21 августа журналистам.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Турции Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Он отметил, что в следующем месяце в Индии состоится встреча «Большой двадцатки», а также пройдёт Генассамблея ООН в США.

«Если мы найдём возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — сказал Эрдоган.

Президент добавил, что в скором времени в Москву может прибыть с визитом глава МИД Турции Хакан Фидан. Планируется, что он поднимет вопрос о возвращении России к реализации зерновой сделки.

Эрдоган также заявил о стремлении Анкары к мирным переговорам между Россией и Украиной. Он надеется, что турецкая сторона сможет этому способствовать.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года. С 18 июля 2023 года Россия вышла из соглашения, указав на то, что российские условия так и не выполнили. В МИД отметили, что сделка вместо гуманитарного проекта помощи беднейшим странам стала коммерческим проектом по вывозу продовольствия с Украины в богатые страны.

Кроме того, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Киев использовал коридоры, созданные в рамках зерновой сделки, для террористических атак на российские объекты.

18 августа газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны. По данным журналистов, Турция планирует быть организатором поставок, а Катар — спонсором.