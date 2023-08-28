Москва, 28 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана пройдут в ближайшее время в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — приводит ТАСС её слова.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в скором времени. Песков уточнил, что сейчас идёт плотная подготовка к такой встрече, и пообещал сообщить о ней в своё время. Пресс-секретарь добавил, что, как правило, страны-партнёры синхронизируют такие объявления.

24 августа турецкий дипломатический источник заявил, что встреча Путина с Эрдоганом может пройти в Сочи в начале сентября.

До этого Эрдоган заявлял, что надеется на то, что в сентябре сможет лично встретиться с Путиным. Турецкий лидер отмечал, что в следующем месяце состоятся встреча «Большой двадцатки» в Индии и Генассамблея ООН в Нью-Йорке, где он также мог бы встретиться с президентом России.