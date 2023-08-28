Москва, 28 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Конкретных договорённостей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет, заявил 28 августа на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящий момент каких-либо субстантивных договорённостей на этот счет нет», — сказал Песков, добавив, что в разных форматах различные дискуссии продолжаются.

Немецкая газета Bild 18 августа написала, что Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны мира. Издание уточнило, что Турция намерена быть организатором таких поставок, а Катар — спонсором.

Как сообщали турецкие СМИ, в Анкаре обсуждают три возможных сценария событий вокруг зерновой сделки. Глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, также вопрос зерновой сделки может быть обсуждён на вероятной встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передавало ИА Регнум, черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Президент России Владимир Путин, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.