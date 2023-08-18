Анкара, 18 августа, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Власти Турции обсуждают три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки, реализация которой была приостановлена 17 июля, сообщила 18 августа газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сказано в публикации, эти сценарии глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, после чего может состояться встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Согласно первому сценарию, выход из сложившейся ситуации не будет найден. Это якобы приведёт к обострению продовольственного кризиса, который не отвечает интересам России, Украины и США. В таком случае, отмечается в материале, каналы диалога между сторонами будут полностью закрыты, а также вырастет военная напряженность.

Второй сценарий предусматривает односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений. В частности, речь идёт о поставках сельхозпродукции Украины через Дунай или наземным путём в Европу.

По третьему сценарию зерновой коридор возобновит функционирование в прежнем формате после того, как будут устранены некоторые озабоченности России. Именно третий сценарий, как пишет газета, — единственная опция, от которой выиграют все стороны.

Как передавало ИА Регнум, зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

В МИД также сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки. Москва отметила, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Эрдоган в свою очередь призвал страны Запада выполнить данные России обещания для возможности возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что обеспечение африканских стран зерном является для российской стороны «чувствительным моментом», и выразил надежду на скорейшее разрешение вопросов.

Однако, как пишет газета The Wall Street Journal, власти Соединённых Штатов шантажом хотят заставить Турцию прекратить помогать России. Так, западные страны ведут работу как с правительством, так и с частным сектором Турции, предупреждая о санкциях.