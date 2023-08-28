Москва, 28 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Запад давно передаёт Украине информация о том, что Киев координируют США и Европа в вопросе ударов БПЛА по территории России, не секрет, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание Economist сообщило, что информацию о российских радарах и системах ПВО операторы украинских беспилотников, бьющих по территории России, получают от своих западных партнёров.

По словам Михайлова, такая информация уже давно не секрет, а абсолютно достоверный факт, о котором Россия неоднократно заявляла с самого начала вооружённых действий на Украине.

«Мало того, что задолго до начала СВО Украину стали готовить к войне по стандартам НАТО, когда информационные данные со спутников позволяют наводить артиллерию и управлять огнём больших военных соединений. Но и мобильные установки Starlink, которые находятся в зоне боевых действий, обеспечивают ВСУ доступ к интернет-трафику и данным со спутников», — сказал Михайлов.

При этом он уточнил, что беспилотники бывают разные и нельзя говорить, что все БПЛА и иные средства воздушного поражения координируются со спутников НАТО.

«У коллективного Запада есть ощущение, что попытки наносить точечные удары с помощью БПЛА — это, видимо, не переход каких-то красных линий, — пояснил Михайлов. — В нашем понимании четыре новых региона — это территория России. Для Запада — это территория Украины. Поэтому они всегда будут играть на этой истории. Значит, нужно задавать больше вопросов и пора бы прописать беспилотники-камикадзе в красных линиях и прямо заявить, что мы будем рассматривать [их применение] как нарушение договорённости по дальнобойным боеприпасам».

Также Михайлов заявил, что именно от Запада будет зависеть то, как дальше поведут себя ВСУ. Если американская и европейская поддержка продолжит уменьшаться, а военные пакеты будут представлять собой наборы боеприпасов, то военная активность со стороны Украины будет снижаться, что прямо скажется на боеспособности её вооруженных сил.

Вторым фактором будет мобилизация украинских военнослужащих.

«Сейчас у Украины очень большие потери на фронтах, — заметил Михайлов. — И это подчеркивает не только российская сторона, но и западные эксперты. А потери Украины уже давно превысили 300 тысяч человек. Кто-то говорит уже 400 тыс. Это страшные, колоссальные потери, о которых украинский режим боится говорить вслух».

Поэтому, как полагает Михайлов, многое будет зависеть и от украинского народа.

«Если он продолжит терпеть этот режим, тогда конфликт может затягиваться до последнего украинца», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно источникам Economist, в настоящее время до зоны расположения цели долетают лишь 30–40% беспилотников. Кроме того, есть данные, что ВСУ первоначально располагали преимуществом в тактических беспилотниках, которое составляло один к трём. Однако ВС России смогли оперативно ликвидировать этот перевес и добиться паритета.

Между тем в США назвали попытки ВСУ бить беспилотниками по территории России — способом поднятия боевого духа. Такие атаки в Вашингтоне характеризуют как «символические» и находят их необходимыми в условиях, когда контрнаступление не принесло Киеву ощутимых успехов.

По данным министерства обороны РФ, с начала СВО ВС России уничтожили более 6000 дронов ВСУ. Кроме того, поражено 462 самолета, 246 вертолётов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 476 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня.