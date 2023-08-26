Вашингтон, 26 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Попытки Киева наносить удары с использованием беспилотников по территории России — это способ поднять боевой дух деморализованных жителей Украины и ВСУ. Об этом 25 августа написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«По словам официальных лиц США, эта тактика [использования дронов для попыток террористических атак] призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев всё ещё может нанести ответный удар», — говорится в публикации.

По словам автора, попытки поднять боевой дух украинского населения и ВСУ путём такого рода «символических» атак особенно необходимы на фоне отсутствия военных успехов Киева в контрнаступлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал, что силы ПВО сбили в Истринском районе около Москвы очередной беспилотник Киева. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Министерство обороны 25 августа сообщило о двух сбитых днём над территорией России дронах ВСУ. Около 12:00 мск беспилотник самолётного типа сбили в небе над Калужской областью, а в 13:00 ещё один БПЛА Киева уничтожили над Белгородской областью.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 25 августа констатировал провал широко разрекламированного Киевом и Западом контрнаступления ВСУ. Он назвал несостоятельными аргументы о плохой погоде, помешавшей контрнаступлению.