Москва, 24 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили более 6000 дронов ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 24 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала проведения СВО уничтожено 462 самолета, 246 вертолётов, 6 012 БПЛА, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 476 танков и других бронемашин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня», — заявил военный.

Вместе с тем, российские войска ликвидировали в ходе боевых действий более шести тыс. артиллерийских орудий и миномётов ВСУ и 12 408 единиц специальной военной автотехники.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ у Ласточкино в ДНР и у Ивановского в Запорожской области. Накануне этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил о договорённости с коллегой НАТО в Европе Кристофером Каволи об увеличении производства беспилотников. В то же время во время проведения российского форума «Армия—2023» стало известно, что в России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре 23 миллиметра, который позволит увеличить эффективность поражения беспилотников.